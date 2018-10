Dode door gasexplosie net over grens in Putte mvdb

12 oktober 2018

15u29

Bron: ANP 0 Een gasexplosie in een huis in Putte, de Nederlandse gemeente die aan het Belgische Putte (Kapellen) grenst, heeft aan een persoon het leven gekost.

Wie het is en wat er precies is gebeurd, wordt volgens de hulpdiensten nog uitgezocht. Na de ontploffing in het pand aan de Keizerstraat, niet ver van de Belgische grens, ontstond brand die met veel rook gepaard ging.