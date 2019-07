Dode bij zware overstromingen in noorden van Spanje LH

09 juli 2019

10u15

Bron: Belga 2 Bij zware overstromingen, na hevige regenval, is in de Noord-Spaanse regio Navarra zeker één persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer is een autobestuurder die werd meegesleurd door het water, zegt het bestuur van de regio op Twitter.

De Rio Cidacos, een zijrivier van de Ebro, steeg maandagavond in een paar uur van 11 centimeter tot 4,23 meter, bericht de krant El País vandaag, op basis van overheidsdata. Op foto's en video's was te zien hoe verschillende auto's in een bruine stroom door de straten drijven.



Zware schade was er onder meer in de gemeenten Tafalla, Olite en Pueyo, niet ver van Pamplona. In de stad vinden momenteel de traditionele stierenlopen plaats.

⚡ INUNDACIONES TAFALLA | 100 l/m2 en unas pocas horas han caído en #Tafalla. Una situación histórica. Seguiremos informando... pic.twitter.com/l0uzHmmmh8 Arnaitz Fernández(@ Armeteo) link

Los trenes también se han visto afectados por las inundaciones de Tafalla.El alvia con destino a Madrid retenido en Garínoain @RTVENavarra pic.twitter.com/7ehslBX9YE RTVENavarra(@ RTVENavarra) link

