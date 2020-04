Dode bij treinongeval in Duitsland IB

03 april 2020

01u03

Bron: Belga 1 Een goederentrein van de Zwitserse private spoorwegmaatschappij BLS is gisteren ontspoord in Duitsland bij de Zwitserse grens na een botsing met een brugconstructie. Volgens de lokale politie is de machinist van de locomotief omgekomen en zijn er verschillende gewonden gevallen.

Het ongeval gebeurde kort na half acht 's avonds, vertelt spoorwegwoordvoerder Stefan Dauner aan Keystone-ATS. De trein vertrok om 19.19 uur vanuit Freiburg im Breisgau richting Italië naar Novarra. De trein vervoerde verschillende zware vrachtwagens, aldus de Duitse politie. De vrachtwagenchauffeurs zaten in een van de wagons.

Het ongeluk gebeurde in het Rijndal op een brug. "Een deel van de brugconstructie viel en de trein, die geen tijd had om te remmen, reed er op in", zei de politie. De verbinding tussen Freiburg im Breisgau en Basel is dicht, kondigde Deutsche Bahn op Twitter aan. De onderbreking zal enkele uren duren.

+++Update+++#Streckensperrung #Freiburg-#Basel



Strecke Freiburg(Breisg) - Basel bis vsl. Montagvormittag gesperrt. Fernverkehrszüge aus/in Richtung Norden enden/beginnen in Freiburg(Breisg). Busersatzverkehr wird zwischen Müllheim und Schliengen eingerichtet. https://t.co/5IrgxQlZ1c Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen(@ DB_Info) link