Dode bij steekpartij in metrostation Parsons Green in Londen

01u45

Bron: Belga 0 EPA Een vrouw die gewond raakte bij de explosie in de metro van Parson Green in september. Bij een steekpartij in het Londense metrostation Parsons Green, waar in september dertig gewonden vielen bij een explosie, zijn gisterenavond één man gedood en twee anderen gewond geraakt. Het incident wordt door Scotland Yard niet als een terreurdaad behandeld en er is nog niemand gearresteerd. Dat meldt de BBC.

De politie werd rond 19.30 lokale tijd (20.30 Belgische tijd) opgeroepen naar het metrostation Parsons Green, in de Londense wijk Fulham. Een 20-jarige man was ter plekke overleden. De twee gewonden werden overgebracht naar het ziekenhuis. Het metrostation en de aangrenzende straat Parsons Green Lane zijn afgesloten.

Triple stabbing at #parsonsgreen swarming with police, all roads around station blocked pic.twitter.com/dxcNRJ5lZn Edward Carey(@ ECarey1205) link

Bij de aanslag in het Londense metrostation Parsons Green op 15 september viel een dertigtal gewonden. Hij werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. Het explosief - TATP-springstof in een emmer met nagels - was niet volledig tot ontploffing gekomen.