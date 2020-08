Dode bij schietincident op drukbezocht strand in Amsterdams park Redactie

08 augustus 2020

21u18

Bron: AD 6 Bij een schietincident op een druk strand in de buurt van de Nieuwe Meer in Amsterdam is vanmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. De politie is nog op zoek naar de schutter.

Het schietincident vond plaats rond 16.25 uur bij park de Oeverlanden, op het Anton Schleperspad. Een getuige vertelt dat ze aan het zwemmen was bij het strand, toen bij een speeltuin in de buurt werd geschoten. “Ik weet niet precies wat de oorzaak was, maar ik heb gehoord dat twee jongens ruzie hadden. Een van hen had ‘wat kijk je’ gezegd.”

Na de schietpartij renden veel ouders naar het plaats delict: er waren veel kinderen in de buurt van de zwemplek, waar het volgens de getuige erg druk was. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar aan zijn verwondingen overleden.

Signalement

De politie heeft een signalement van de dader doen uitgaan. Het gaat om een man met zwarte krullen en een sikje. Hij heeft een hoed op en een tasje om, en draagt een zwembroek. De politie vraagt mensen hem niet zelf te benaderen. Rond 17 uur was de afrit van de A4 bij Amsterdam-Sloten afgesloten vanwege een politieactie.

Signalement verdachte schietincident Anton Schleperspad / park de Oeverlanden:



- Man

- 20/30 jr

- lichte huidskleur

- zwarte krullen

- mager postuur

- zonnebril, sikje, hoed op, blauwe zwembroek en tasje om.



Ziet of (her)kent u de verdachte? Niet zelf benaderen maar bel 112! Politie Amsterdam eo(@ Politie_Adam) link