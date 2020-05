Dode bij rellen en plunderingen in Minneapolis na dood zwarte verdachte, tiental klachten tegen agent die knie in nek plantte IB TT

28 mei 2020

04u11

Bron: AD, ANP, Reuters, NBC News 14 Tijdens onlusten in de Amerikaanse stad Minneapolis is volgens lokale media een man doodgeschoten. Het gaat waarschijnlijk om een plunderaar die door de eigenaar van een winkel is neergeschoten. De onlusten braken uit afgelopen nacht uit bij protesten over de dood van George Floyd. De 46-jarige zwarte man kwam maandag in Minneapolis om het leven nadat een agent lang een knie op zijn nek hield tijdens zijn arrestatie. Tegen de agent waren in de loop der jaren al een tiental klachten ingediend, blijkt nu ook. President Donald Trump verklaarde dat het ministerie van Justitie een onderzoek is gestart.



Tal van winkels in het zuidoosten van de stad zijn geplunderd en in brand gestoken en een politiebureau is belaagd door een woedende menigte. Het was de voorafgaande nacht ook al onrustig, maar de rellen waren nu zo hevig dat burgemeester Jacob Frey de hulp heeft ingeroepen van de federale autoriteiten om met militairen de orde te herstellen.

De 46-jarige verdachte George Floyd werd maandag door agenten bij zijn aanhouding tegen de grond gewerkt. Eerder kregen de agenten een oproep dat er iemand verdacht werd van vervalsing. Bij aankomst vroegen ze Floyd uit zijn auto te stappen, waarop een discussie met de politie ontstond. De agenten werkten Floyd op de grond, waarna een van hen hem in bedwang hield door zijn knie op Floyds keel te drukken. Dat duurde zo lang dat die naar een ziekenhuis moest en overleed. Op beelden is te zien hoe Floyd naar adem hapt en roept dat hij geen adem krijgt. Ook omstaanders, die heel het gebeuren filmen, manen de agent aan zijn knie van Floyds nek te halen, maar die doet dat niet.

Ontslagen

De agent die Floyd doodde en drie collega’s die ook betrokken waren bij de arrestatie zijn dinsdag ontslagen. Burgemeester Frey riep woensdag nog op tot vervolging van de dader. “Waarom zit de man die George Floyd vermoordde niet in de cel? Als u of ik dit had gedaan, zaten we nu achter de tralies”, aldus de burgemeester. “Wat ik gezien heb, was in alle opzichten verkeerd”, zei een aangeslagen Frey al meteen na het gebeuren. “Zwart zijn zou in Amerika geen doodvonnis mogen betekenen.”

President Trump zegt ondertussen dat het ministerie van Justitie een onderzoek is gestart. “Op mijn verzoek zijn de FBI en het ministerie van Justitie al begonnen met een onderzoek naar de tragische dood in Minnesota van George Floyd”, aldus de president op Twitter. “Ik heb gevraagd of dit onderzoek snel kan worden gedaan.”

Tiental klachten

Volgens NBC News zijn tegen de agent die zijn knie op de nek van Floyd drukte de voorbije jaren een tiental klachten ingediend over zijn optreden. Die klachten bleven zonder gevolg. Agent Derek Chauvin werkte al 19 jaar voor de politie, en werd tijdens zijn carrière geprezen voor zijn heldhaftigheid. Over de klachten tegen Chauvin kreeg NBC geen verdere details in handen.

Mylan Masson, gepensioneerd agente en actief in de politieopleiding in de staat Minnesota, zegt aan NBC dat een tiental klachten over een carrière van goed 20 jaar “iets hoger dan normaal” kan lijken. Ze voegt eraan toe dat iedereen een klacht kan indienen tegen agenten, of de klacht nu geldig is of niet. Sowieso zullen de klachten mee in beschouwing genomen worden bij eventuele juridische procedures. Floyds zus wil dat alle betrokken agenten aangeklaagd worden voor moord.



Eric Garner

Floyds overlijden roept herinneringen op aan de dood van Eric Garner in de stad New York in 2014. Garner stierf toen de politie hem bij een arrestatie in een wurggreep hield. Ook hij had verschillende keren “ik kan niet ademen” geroepen. Die kreet groeide, samen met “Black lives matter”, later uit tot een van de slogans waarmee het politiegeweld tegen zwarten in de VS werd aangeklaagd.