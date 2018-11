Dode bij protest tegen hoge brandstofprijzen in Frankrijk nadat wagen inrijdt op blokkade HR

17 november 2018

09u04

Bron: ANP, Cnews 12 Bij de protesten tegen de hoge brandstofprijzen in Frankrijk is zaterdagochtend een vrouwelijke demonstrant omgekomen bij een versperring in het departement Savoie. Het slachtoffer werd geraakt door een auto waarvan de bestuurster in paniek geraakt was, aldus minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. In heel het land vinden vandaag acties plaats tegen de hoge brandstofprijzen.

De vrouw bracht haar dochter naar de dokter, en raakte in paniek toen demonstranten op haar auto begonnen te slaan. De vrouw is op de demonstranten ingereden, en botste daarbij op een andere vrouw. Ze werd in schoktoestand aangehouden.

Ook op andere plaatsen waren er vanmorgen al opstootjes. Bij een incident in Grasse werd een bestuurder opgepakt, nadat hij zich een weg baande doorheen een wegversperring, zoals u op onderstaande beelden kan zien.

Un automobiliste arrêté à Grasse alors qu’il force un barrage des #GiletsJaunes06 pic.twitter.com/UMuEdcDmaJ Nice-Matin(@ Nice_Matin) link

De acties vinden vooral plaats bij supermarkten (velen hebben ook een benzinestation) en bij tolwegen. Vanmorgen vroeg probeerden tientallen actievoerders zelfs om een deel van de ring rond Parijs te blokkeren, maar dat werd verhinderd door de politie.

De “gilets jaunes” of gele hesjes proberen sinds zaterdagochtend in heel Frankrijk wegen en strategische plaatsen te blokkeren. In de vroege ochtend werd geen enkele stad of economisch centrum volledig geblokkeerd, maar geleidelijk aan verzamelden zich steeds meer manifestanten aan rotondes, snelwegafritten en parkeerterreinen.

Over het hele land worden zo’n 1.500 acties verwacht. Naar schatting 50.000 ‘gele vesten’ waren actief omstreeks 10u vanmorgen. In de regio’s Nord-Pas-de-Calais en de Elzas zal de mobilisatie naar verwachting het grootst zijn.

De betogers protesteren tegen de verhoging vanaf 1 januari 2019 van de taksen op diesel met 6,5 eurocent per liter, en op benzine met 2,9 eurocent, na de prijsstijgingen dit jaar van de brandstoffen.

Op een jaar tijd steeg de prijs van diesel bij onze zuiderburen met 23 procent en die van benzine met 15 procent, een toename die vooral te wijten is aan de hogere prijs voor ruwe olie. Het ongenoegen van de Fransen richt zich echter op de overheid, die door de accijnzen op brandstof ongeveer 60 procent van de kostprijs in eigen zak steekt. Bovendien voert de regering van president Emmanuel Macron op 1 januari een verhoging van de accijnzen door - in de strijd tegen de klimaatverandering - waarvan ze ondanks het protest niet van wil afwijken.

Het protest begon met een onlinepetitie die ondertussen door meer dan 850.000 mensen is ondertekend. In september al ging een woest filmpje van een oudere dame uit Bretagne, Jacline Mouraud, viraal. Haar video op Facebook werd in enkele dagen 6 miljoen keer bekeken. De huisvrouw groeide intussen uit tot het gezicht van de boze automobilisten.

Veel mensen schaarden zich ook achter de nationale actiedag van vandaag. Uit een peiling begin november bleek dat 78 procent van de Fransen de de blokkadeacties steunen. De acties volgen op oproepen via social media. De actievoerders hebben de gele hesjes, de ‘gilets jaunes’, als herkenbaar symbool voor hun acties gekozen.

De boze automobilisten houden de regering verantwoordelijk voor de stijging van de brandstofprijzen vanwege een speciale groene belasting. Volgens de regering is dat maar deels de oorzaak en is het grootste deel van de stijging veroorzaakt door de prijzen op de oliemarkt. Premier Édouard Philippe heeft de acties onacceptabel genoemd. Bij een huis van president Macron in Touquet is vandaag al extra bewaking opgemerkt.

Giratoire Mc Do de Cucq desert a 8 h 20 les #GiletsJaunes sont regroupés à Etaples, la Police présente à l entrée du #Touquet crainte pour la villa du Président @EmmanuelMacron pic.twitter.com/M0suHceTLU Rom1(@ Rdouchin1) link

Op de website blocage17novembre.com, worden alle geplande acties weergegegeven op een kaart. Het zou gaan om een vijftienhonderd acties verspreid over Frankrijk, waar (filter)blokkades of langzaamaanacties op grote kruispunten en soms zelfs snelwegen gepland zijn.

Une trentaine de #giletsjaunes au péage du pont de Normandie : pour l’heure, statut quo. Les gendarmes laissent passer les véhicules sur une voie ouverte pic.twitter.com/kCf71VSCI2 Le Pays d'Auge(@ pays_dauge) link