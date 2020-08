Dode bij nieuwe rellen tegen verkiezingsuitslag in Wit-Rusland ADN

11 augustus 2020

00u05

Bron: Belga, ANP 0 Bij gewelddadige schermutselingen in Wit-Rusland is maandagavond een demonstrant om het leven gekomen. De man wilde een explosief naar de politie gooien, maar het springtuig ontplofte in zijn hand, zo hebben de autoriteiten in Minsk meegedeeld. De manifestant bezweek aan zijn verwondingen. Om welk explosief het ging is niet bekend.

In hoofdstad Minsk kwam het maandagavond andermaal tot betogingen tegen het resultaat van de presidentsverkiezingen zondag, waarbij de sinds 1994 regerende autoritaire president Alexander Loekasjenko weer ‘met grote meerderheid’ werd herkozen. De aanvoerster van de oppositie, Svetlana Tichanovskaja, stelt dat er op grote schaal fraude is gepleegd en Loekasjenko de verkiezingen in werkelijkheid smadelijk heeft verloren.

Confrontaties

Op meerdere plaatsen verzamelden zich honderden demonstranten. Nieuwkomers werden op applaus onthaald. De politie zette traangas en rubberkogels in om manifestanten uiteen te jagen. Er zijn ook verschillende arrestaties verricht.



Zondagavond kwam het ook al tot confrontaties tussen betogers en politie in Minsk en andere steden in Wit-Rusland. De demonstranten protesteerden toen massaal tegen de betwiste presidentsverkiezing die Loekasjenko een zesde termijn opleverde. Uiteindelijk werden zeker 3.000 betogers gearresteerd. Ook bij die protesten zou een betoger zijn omgekomen. Er zouden ook tientallen mensen gewond zijn geraakt.

‘Schapen’

Loekasjenko noemde eerder op de dag aanhangers van de oppositie “schapen”, aangevoerd vanuit het buitenland. De 65-jarige leider bezwoer ook dat hij niet zou toestaan dat het land “verscheurd” zou worden. “Ze proberen chaos te orkestreren”, aldus Loekasjenko. “Maar ik heb al gewaarschuwd: er komt geen revolutie.”

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft maandag de onderdrukking van de demonstraties in Wit-Rusland veroordeeld en eist een “exacte” telling van de uitgebrachte stemmen voor de verkiezingen. “Intimidatie en gewelddadige onderdrukking van vreedzame demonstranten horen niet thuis in Europa. Ik roep de Wit-Russische autoriteiten op ervoor te zorgen dat de stemmen bij de verkiezingen van zondag nauwkeurig worden geteld en gepubliceerd”, zei ze in een bericht op haar Twitteraccount.