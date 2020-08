Dode bij massale bestorming van hek aan Spaanse exclave Melilla

ADN

20 augustus 2020

16u06

Bron: Belga

5

Een man is om het leven gekomen, nadat migranten het hek aan de Spaanse exclave Melilla in Noord-Afrika hebben bestormd. Het ging om de grootste bestorming dit jaar tot nu toe. De Afrikaanse man overleed een natuurlijke dood, zegt de vertegenwoordiging van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken in Melilla.