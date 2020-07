Dode bij crash zweefvliegtuig op Nederlandse vliegbasis Gilze-Rijen WB JV

12 juli 2020

13u40

Bron: AD.nl 0 Vanmiddag een zweefvliegtuig gecrasht bij vliegbasis Gilze-Rijen in het Nederlandse Noord-Brabant, niet ver van de Belgische grens . Daarbij is een persoon om het leven gekomen, m eldt de Veiligheidsregio in Nederland.

De piloot raakte in de problemen en stortte vervolgens neer op het terrein van de vliegbasis. De politie spreekt van een “ernstige situatie”. Het gaat om een klein vliegtuig, het type is nog onbekend. Het dodelijke slachtoffer was de enige inzittende van het toestel. De politie, brandweer, ambulances en een traumahelikopter zijn uitgerukt. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.

Gisteren was er ook al een ongeval met een zweefvliegtuig. Twee Nederlandse toestellen botsten boven het Duitse Dülmen, zo’n 50 kilometer over de grens bij Winterswijk. Daarbij kwamen twee mensen om het leven, zo bevestigde de brandweer tegenover Duitse media. Een van de slachtoffers is een man van eind twintig.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.