Dode bij brand op cruiseschip in Sint-Petersburg, 240 passagiers geëvacueerd

ADN

22 augustus 2019

10u22

Bron: Belga

Bij een brand op een cruiseschip in de Russische havenstad Sint-Petersburg is een dode gevallen. Het gaat om een mechanicus. De brand was afgelopen nacht uitgebroken in zijn cabine. Dat melden Russische media op gezag van de autoriteiten.