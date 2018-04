Dode bij brand in Trump Tower in New York



08 april 2018

00u48

Bron: CBS Local, Reuters, Twitter, ANP, Belga 11 In de Trump Tower in New York is rond half zes 's avonds lokale tijd brand uitgebroken op de vijftigste verdieping. De brand is inmiddels geblust. Een 67-jarige man werd zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd, waar hij later overleed . Dat meldt de politie van New York. Zes brandweerlieden liepen tijdens de bluswerken "niet-levensbedreigende" verwondingen op.

De New Yorkse brandweer rukte met zeker vijf brandweerwagens uit om het vuur te blussen. Op beelden is te zien hoe zwarte rook en vlammen hoog uit de toren op 5th Avenue komen. De omgeving rond de 202,5 meter hoge en 58 verdiepingen tellende wolkenkrabber is volledig afgesloten.

Brandweercommandant Daniel Nigro bevestigde in de vroege avond dat de brand onder controle is. In totaal werden zaterdag ruim 200 hulpverleners ter plekke gestuurd, aldus Nigro. "Brandweermannen drongen het appartement heroïsch binnen en vonden één bewoner in kritieke toestand". Die overleed later in het ziekenhuis. Volgens de commandant was het "een erg moeilijk vuur" om te bestrijden. "Het appartement is vrij groot en vijftig verdiepingen in de lucht. In de rest van het gebouw hing een grote hoeveelheid rook", zei hij. "We moesten veel verdiepingen en trappenhallen onderzoeken."

De autoriteiten hebben inmiddels de identiteit van het dodelijke slachtoffer vrijgeven. Het gaat om de 67-jarige Todd Brassner. De man werd bewusteloos in zijn appartement aangetroffen door de brandweer. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania hebben een woning in het penthouse van de Trump Tower. Ook is het hoofdkwartier van de Trump Organization in de toren gevestigd: de familie Trump heeft de bovenste drie verdiepingen van het 68 verdiepingen tellende gebouw in gebruik. Op de overige verdiepingen bevinden zich appartementen, kantoren en een winkelcomplex. Ten tijde van de brand was niemand van de familie Trump in de toren aanwezig: de president en zijn gevolg zijn momenteel in Washington.

Trump, die de toren in de jaren tachtig liet bouwen, meldde op Twitter dat de brand uit is. Hij bedankte in de tweet de brandweerlieden en meldde dat de wolkenkrabber "goed gebouwd" is.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand. Begin dit jaar woedde op het dak van de beroemde toren ook al een brand. Die was veroorzaakt door een elektrische installatie. Daarbij raakten twee mensen gewond.