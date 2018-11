Dode bij botsing tussen twee vliegtuigjes in Canada

SVM

04 november 2018

22u45

Bron: Belga

De piloot van een vliegtuigje is om het leven gekomen toen zijn toestel neerstortte in een veld bij het Canadese Ottawa. Het toestel kwam in botsing met een ander vliegtuigje, melden officiële Canadese bronnen.