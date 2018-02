Dode bij aanrijding tussen twee treinen in Oostenrijk EB

12 februari 2018

15u22

Bron: DPA 0 Bij een aanrijding tussen twee treinen is in Oostenrijk minstens een dode gevallen. Een vrouw zou aan haar verwondingen zijn bezweken, meldt de politie. Nog volgens diezelfde bron raakten ook 22 inzittenden, onder wie drie kinderen, lichtgewond.

De EuroCity van Graz naar het Duitse Saarbrücken botste deze middag in de buurt van Niklasdorf, in de deelstaat Stiermarken, op een lokale trein. Over de oorzaak van het ongeval bestaat vooralsnog geen duidelijkheid.

#Zugkollision: Kurz vor 13.00 Uhr kollidierten in Niklasdorf im Bereich des Bahnhofs zwei Züge. Ein Zug entgleiste bei dem Vorfall. Polizei Steiermark(@ PolizeiStmk) link