Dode baby's in flessen aangetroffen onder vloer Japans gruwelhuis LB

13 maart 2018

11u20

Bron: Kyodo 3 Termietenbestrijders hebben tijdens renovatiewerken aan een huis in Tokio onder de plankenvloer drie of vier stoffelijke overschotten van baby's gevonden. Die zaten in flessen, bij sommige baby's was de navelstreng nog niet verwijderd.

Het huis, dat al enkele jaren verlaten was en waar ooit een verloskundige had gewoond, werd gerenoveerd door de nieuwe eigenaar. Het nieuwsagentschap Kyodo heeft het over "drie of vier flessen" die onder de vloer zaten van het huis, dat al drie jaar onbewoond was. De lichamen waren bewaard in een vloeistof die op formol lijkt. De politie onderzoekt de zaak maar weigert verdere commentaar.