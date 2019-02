Dode baby gevonden in park in Berlijn ADN

03 februari 2019

15u18

Bron: ANP 0 Wandelaars hebben in een park in Berlijn een dode baby gevonden. Het meisje werd zaterdagavond laat aangetroffen in een park bij de Postdamer Platz.

Bij de autopsie is niet gebleken of de baby is gedood. Het is ook niet duidelijk of het kind al dood was voordat het in de vrieskou in de bosjes werd gelegd. De politie onderzoekt de zaak. Het is nog niet achterhaald wie de ouders van het meisje zijn.