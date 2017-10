Doctoraatsthesis Stephen Hawking online al twee miljoen keer bekeken ib

00u20 0 REUTERS Stephen Hawking. De doctoraatsthesis van de wereldberoemde Britse astrofysicus Stephen Hawking is meer dan twee miljoen keer geraadpleegd sinds de universiteit van Cambridge hem vorige week maandag online gezet heeft. Door de massale belangstelling voor het werk uit 1966 viel een deel van de website verscheidene keren plat. Dat meldt de BBC.

Het 134 bladzijden tellende werk 'Properties of expanding universes' ('Eigenschappen van uitdijende universums') werd ook 500.000 keer gedownload. Voorheen moesten geïnteresseerden zich persoonlijk naar de bibliotheek van de universiteit begeven om het werk te lezen of 65 Britse pond betalen om een kopie te laten maken.

ALS

De wellicht bekendste wetenschapper ter wereld was 24 toen hij het werk schreef, na eerdere studies aan de universiteit van Oxford. Hawking werd op jonge leeftijd getroffen door amyotrofe laterale sclerose (ALS), een ongeneeslijke motorische zenuwaandoening. Velen beschouwen het als een medisch wonder, dat Hawking nog steeds leeft. De artsen hadden hem bij hun diagnose, toen hij 21 was, een levensverwachting van slechts enkele jaren voorspeld.

A brief history of time

De natuurkundige en kosmoloog verwierf vooral met zijn werk rond het universum en de zwaartekracht bekendheid. Zijn boek 'A brief history of time', een populairwetenschappelijk boek uit 1988 is wereldwijd al bijna 10 miljoen keer verkocht.