Dochtertjes van 2 en 4 brengen hele dag alleen door in kamer bij plots overleden papa Joeri Vlemings

31 januari 2018

08u21

Bron: BBC 72 Die ochtend, iets langer dan een jaar geleden, verscheen de vierjarige Pearl niet op haar school in het Britse Halifax. Chris Daykin, de papa van Pearl, nam niet op toen de school hem belde. Chris was 's nachts onverwacht gestorven door hartfalen. Pearl en haar tweejarige zusje Iris probeerden hem tevergeefs te wekken. Met indigestiepillen, met knuffels. Ze weken niet van zijn zijde, een hele dag lang.

Chris' echtgenote Helen Daykin roept scholen op om meer moeite te doen om iemand te bereiken als kinderen niet komen opdagen. "Dit zou zo opnieuw kunnen gebeuren", zegt ze aan de BBC. "Ik begrijp nog altijd niet hoe de kinderen niets overkwam." De school had enkel Chris zelf gebeld en niet Helen.

Helen reist vaak voor haar werk. In die dramatische week moest ze niet zo ver: een goeie 300 km van Halifax naar Londen. Chris nam de zorgen voor het huishouden en voor de kindjes tijdens Helens trips op zich. Helen belde haar man 's ochtends, maar dacht dat die druk in de weer was, later dat hij zijn gsm ergens had laten rondslingeren. In de namiddag kwam Helens moeder langs, maar zij kon niet binnen omdat de sleutel aan de andere kant op de deur zat. De melk stond buiten, alles was donker. De vrouw belde de politie. Die trof de meisjes bij hun overleden papa in bed aan.

"Ik zat op de trein naar huis toen ik om 20 uur telefoon kreeg om te melden dat mijn echtgenoot was overleden maar dat de kinderen oké waren", zegt Helen. Ze denkt dat haar oudste dochtertje Pearl wel enigszins doorhad dat Chris was gestorven. "Ze bleven de hele dag boven en kwamen op geen enkel moment naar beneden", zegt Helen. "Ze hadden honger, speelden met mijn schoenen en mijn make-up, maar waagden zich niet elders in het huis."

De kindjes blijven tot vandaag zitten met een zwaar trauma, beseft Helen. "Pearl kent elk detail nog en herbeleeft het nog vaak. Ik kan de kamer niet uit zonder dat ze mij roept of wil dat ik bij haar ben."