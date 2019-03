Dochtertje (4) zag hoe papa zijn zwangere vrouw wurgde: “Wat ben je met mama aan het doen?” jv

05 maart 2019

11u29

Bron: People 0 Chris Watts (33) vermoordde vorige zomer zijn zwangere vrouw Shanann (34) en zijn twee dochtertjes (3 en 4) in hun huis in Colorado. Voor de tv-camera’s deed hij daarna nog een emotionele oproep aan zijn “vermiste” gezin om terug naar huis te komen. Volgens een advocaat van Shananns familie betrapte een van de dochtertjes, Bella, haar vader toen die zijn echtgenote aan het wurgen was: “Wat ben je met mama aan het doen?”

Steven Lambert vertegenwoordigt als advocaat de familie van Shanann, de vrouw van Chris Watts. Vanavond wordt in de VS een aflevering van ‘Dr. Phil’ uitgezonden waarin de advocaat het huiveringwekkende verhaal van die afschuwelijke nacht in augustus vorig jaar doet. Lambert getuigt dat Shanann ‘s nachts thuiskwam en dat ze ruzie had met Chris.

Ze maakten het weer goed, maar daarna zat het er toch opnieuw tegen. “Toen gaf Chris eigenlijk toe dat hij een affaire had en wou scheiden”, aldus Lambert bij Dr. Phil McGraw. Daarop smeet Shanann haar man naar het hoofd dat hij de kinderen in dat geval nooit meer zou zien. “Het gevolg van dat gesprek was dat hij haar wurgde tot ze dood was”, zegt Lambert.

Nog volgens de advocaat kwam de vierjarige Bella de kamer binnen toen Chris Watts zijn zwangere vrouw aan het wurgen was. Bella vroeg haar vader: “Wat ben je met mama aan het doen?”

Chris Watts verstikte daarna ook zijn twee dochtertjes, Bella (4) en Celeste (3). Het vierde slachtoffertje was Nico, in de buik van Shanann.

Watts stak de lijken in zijn wagen en dumpte ze op een olieterrein waar hij werkte. Drie dagen later werden ze gevonden. De kindjes had hij in vaten met ruwe olie gepropt.

Chris Watts pleitte vorig jaar in november schuldig aan de moorden. Eerst had hij geprobeerd de moord op de meisjes in de schoenen van zijn vrouw te schuiven, maar later bekende hij dat hij ook hen zelf had vermoord. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit, zonder de mogelijkheid tot vervroegde vrijlating.