Dochtertje (2) blijft op knopje autoraam duwen: mama raakt verstikt en sterft dagen later mvdb

13 september 2019

09u58

Bron: The Sun 2 Een jonge Wit-Russische is door toedoen van haar tweejarig dochtertje om het leven gekomen bij een bizar ongeval. Yulia Sharkom wou de peuter die op de bestuurderszetel van de geparkeerde wagen zat te spelen, uit het voertuig halen. De vrouw stak haar hoofd door het half open autoraam om het kindje te grijpen, waarop het kindje op de knop duwde om het venster te sluiten. Het meisje bleef dat doen waardoor de jonge mama met haar hals verstikt raakte.

Het drama in de vooravond van zaterdag 31 augustus gebeurde uitgerekend op een feest voor Yulia’s 21ste verjaardag in het landelijke Staroe Seloe, net buiten hoofdstad Minsk. Haar man trof haar in bewusteloze toestand aan en brak de autoruit om haar te bevrijden. De aanwezige vrienden stonden hem bij totdat de ambulance ter plaatse was.

De ziekenwagen bracht Yulia naar een ziekenhuis in de zuidwestelijke stad Brest, dicht tegen de Poolse grens. De rit nam enkele uren in beslag. De vrouw woonde met haar echtgenoot en haar twee jonge kinderen in Zhabinka, nabij Brest.

De twintiger raakte niet meer bij bewustzijn en overleed acht dagen later. Door de geklemde slagaders liep ze hersenschade op, die fataal bleek, luidde het in de lokale pers. De politie onderzoekt de feiten veder. De auto waarin het kindje zat was volgens lokale media een BMW E34, een model dat tot midden jaren negentig werd geproduceerd. Het autoraam openen en sluiten door middel van een knop, was toen nog een nieuwigheid.