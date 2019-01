Dochter van Sonia Gandhi stapt in de politiek voor Indiase verkiezingen KVE

23 januari 2019

15u19

Bron: Belga 0 Priyanka Gandhi, een 47-jarige telg uit India's meest prominente politieke familie, is vandaag formeel in de politiek gestapt in afwachting van de algemene verkiezingen van mei. Rahul Gandhi, haar broer en voorzitter van de Congrespartij (INC), gaf haar de post van secretaris-generaal in deze belangrijkste Indiase oppositiepartij, aldus een communiqué. Congresmedewerkers waren al lang vragende partij om Priyanka Gandhi, die goed lijkt op de charismatische Indira Gandhi, een officiële functie binnen de partij te geven.

De familie Nehru-Gandhi heeft drie premiers voortgebracht, waaronder Jawaharlal Nehru, India's eerste premier en over-overgrootvader van Rahul en Priyanka Gandhi, gevolgd door hun grootmoeder Indira Gandhi en vader Rajiv Gandhi. De in India regerende Bharatiya Janata-partij en andere partijen hebben vaak kritiek op de Congrespartij vanwege wat zij 'dynastiek beleid' noemen.

Naast Priyanka Gandhi werd ook Jyotiraditya Scindia door de Congrespartij benoemd tot secretaris-generaal. Zij krijgen de leiding over de oostelijke en westelijke regio van de deelstaat Uttar Pradesh. Met meer dan 200 miljoen inwoners is dat de dichtstbevolkte staat die het grootste aantal wetgevers naar het parlement stuurt, en vaak een cruciale rol speelt bij de beslissing wie de regering vormt. De Congrespartij presteerde slecht in Uttar Pradesh, ooit een bolwerk, en behaalde slechts twee zetels bij de algemene verkiezingen van 2014. "Ik ben persoonlijk erg blij dat ik met mijn capabele zus mag samenwerken", zei Rahul Gandhi aan de pers.

Priyanka Gandhi voerde campagne voor haar broer en moeder Sonia Gandhi in hun kiesdistrict Uttar Pradesh bij eerdere verkiezingen. Er wordt van uitgegaan dat ze met haar officiële functie de partij een duw in de rug zal geven. Ze begint aan haar nieuwe functie 14 maanden nadat haar broer partijvoorzitter werd na het aftreden van de in Italië geboren Sonia Gandhi. Priyanka Gandhi, moeder van twee, is gehuwd met zakenman Robert Vadra tegen wie een onderzoek wegens corruptie loopt wegens omstreden grondverkopen.