Dochter van Raul Castro wil legalisering van homohuwelijk in Cuba jv

05 mei 2018

10u22

Bron: dpa 0 De dochter van de voormalige Cubaanse president Raúl Castro wil het homohuwelijk in Cuba legaliseren. Ze zal een voorstel indienen om het recht op een huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht bij de geplande hervorming in de grondwet van de socialistische staat te laten opnemen, zei Mariela Castro. Tot nog toe laat de Cubaanse grondwet enkel huwelijken tussen mannen en vrouwen toe.

Als parlementslid en directrice van het Nationaal Centrum voor Seksuele voorlichting (Cenesex) spant Castro zich al geruime tijd in voor de rechten van de lhbt-gemeenschap. De nieuwe president Miguel Díaz-Canel staat niet afkerig tegenover het homohuwelijk. Als partijsecretaris in de provincie Villa Clara hield hij in de jaren negentig zijn hand boven het hoofd van de beroemde homobar El Mejunje.

Het homohuwelijk staat al jaren ter discussie in Cuba. Vooral uit de oude garde van de communistische partij komt verzet. Na de revolutie van 1959 werden homo's en lesbiennes als zogenaamde devianten of mensen met afwijkend gedrag vervolgd en in werkkampen geïnterneerd. Vandaag verzet de overheid zich officieel tegen hun discriminatie.