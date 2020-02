Dochter van oud-inlichtingenchef VS Negroponte in de cel na dodelijke steekpartij mvdb

15 februari 2020

22u00

Bron: Fox News 0 Een geadopteerde dochter van de Amerikaanse oud-onderminster van Buitenlandse Zaken en oud-inlichtingenchef John Negroponte is opgepakt en aangeklaagd voor moord.

Sophia Negroponte (27) zit vast voor haar betrokkenheid in de dodelijke steekpartij op Yousuf Rasmussen (24) donderdagavond laat in Rockville (Maryland), een stad in de brede omgeving van Washington DC. Sophia en later slachtoffer Rasmussen kenden elkaar en zouden volgens de politie een felle woordenwisseling hebben gehad. De precieze toedracht is nog niet duidelijk. De poltie heeft een oproep tot getuigen gelanceerd.

Sophia’s vader John Negroponte (80) geldt als een absoluut zwaargewicht in de Amerikaanse diplomatie. Onder president Ronald Reagan was hij ambassadeur in Honduras waar hij de geheime strategie doorvoerde om de linkse sandinisten in buurland Nicaragua van de macht te verdrijven. De door de VS gesteunde contra’s maakten zich hierbij schuldig aan mensenrechtenschendingen. De Republikein en zijn vrouw adopteerden in Honduras vijf weeskinderen, waarvan Sophia de jongste is.

Negroponte was van 2001-2004 onder de eerste ambtstermijn van George W. Bush ambassadeur bij de Verenigde Naties. In die hoedanigheid zat hij achter toenmalig buitenlandminister Colin Powell toen die in februari 2003 de Veiligheidsraad toespraak en meedeelde dat de Verenigde Staten over bewijzen van massavernietigingswapens in Irak beschikten. Zulke wapens zijn na de Amerikaans-Britse inval nooit gevonden.



Na tien maanden als Amerikaans ambassadeur in Irak, werd hij de eerste directeur van de overkoepelende Nationale Inlichtingendienst. Onder de tweede ambtstermijn van W. Bush was Negroponte, ten slotte onderminister van Buitenlandse Zaken.