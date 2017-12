Dochter van Eric Garner, die door politiegeweld omkwam, op 27ste overleden LB

16u18

Bron: New York Daily News 6 rv Erica Garner. Erica Garner is overleden. Haar vader Eric Gardner overleed in 2014 nadat hij door de politie in een wurggreep werd gehouden.

REUTERS Een vrouw tijdens een demonstratie tegen de niet-vervolging van de agenten in de zaak rond de dood van Eric Garner en Michael Brown.

Op videobeelden was te zien hoe Garner, die werd opgepakt omdat hij sigaretten verkocht in het Newyorkse stadsdeel Staten Island, herhaaldelijk "I can't breathe (ik kan niet ademen)" zei. Zijn dochter Erica werd een prominente activiste in de Black Lives Matter-beweging. Ze ijverde voor de veiligheid van de zwarte gemeenschap en tegen politiegeweld. Hoe de 27-jarige vrouw aan haar einde kwam, is nog niet bekend.

Familieleden verklaarden aan de krant New York Daily News dat Erica Garner een week geleden een hartaanval kreeg. "Ze was een strijder en we hebben haar niet in de steek gelaten", verklaarde haar moeder, Esaw Snipes. Zij voegde er aan toe dat haar dochter "op haar eigen verzoek" overleed.