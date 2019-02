Dochter van Belgische ouders is als junior ranger van Grand Canyon met haar 103 ouder dan het park zelf Joeri Vlemings

28 februari 2019

10u58

Bron: The Guardian 0 Rose Torphy is sinds kort de oudste junior ranger ooit van het Grand Canyon National Park. Rose is 103 en dus drie jaar ouder dan het park zelf, dat dinsdag honderd kaarsjes mocht uitblazen. De Amerikaanse Rose heeft een sterke link met ons land: haar ouders emigreerden meer dan honderd jaar geleden uit België naar de VS.

103 is Rose Torphy uit Fox Lake in Illinois, en familiehoofd van vijf generaties. Ze heeft drie kinderen, negen kleinkinderen, achttien achterkleinkinderen en tien achterachterkleinkinderen. Rose werd in 1915 geboren in Superior, in de staat Wisconsin, maar haar ouders waren Belgen. Als kind was ze al natuurliefhebber. Elk weekend ging ze met het gezin naar een ander meer. Rose is ook dol op bowlen, reizen en poker. Ze klinkt nog elke dag met een glas wijn op haar Ralph, met wie ze meer dan zestig jaar getrouwd was, tot aan zijn dood in 1999. Met Ralph reisde ze de wereld rond. Ook naar ons land, van waar haar ouders afkomstig waren.

Maar de Grand Canyon stak er tussen al die reizen voor haar duidelijk bovenuit. Rose werd al in 1985 verliefd op de adembenemende Grand Canyon, toen ze er met haar man was en “er zelf nog kon rondwandelen”. “We hebben onze kinderen er altijd over verteld. Ik heb hen altijd voorgehouden dat ze het park absoluut moesten bezoeken”, aldus Rose. Toch keerde ze zelf pas in januari van dit jaar terug, in haar rolstoel. Ze ging samen met haar dochter Cheri Stoneburner op bezoek bij Cheri’s eigen dochter, die in het Grand Canyon National Park werkt. Net zoals in 1985 nam Rose een foto in de zetel waar ook president Theodore Roosevelt ooit in zat. Maar het hoogtepunt kwam toen ze in de cadeaushop hoorde over het junior ranger-programma en ze besloot om zelf ook de eed af te leggen. “Een bijzondere gelegenheid”, zei ze nadien. “Ik genoot van elke minuut.”

Rose zag door de jaren heen heel wat veranderen - ze maakte onder meer nog de opkomst van de radio bewust mee. Maar de Grand Canyon was na dertig jaar toch nagenoeg volledig hetzelfde gebleven als in haar herinneringen. Als junior ranger moet ze het Grand Canyon National Park beschermen en promoten om er mensen heen te lokken. Dat deed ze eigenlijk altijd al, maar op haar gezegende leeftijd bereikt ze nu zowat de hele Amerikaanse pers. “Ik ben blij om het park te beschermen voor mijn achterachterkleinkinderen”, aldus Rose. Haar dochter Cheri zegt dat Rose sinds het bezoek aan de Grand Canyon haar junior ranger-speld nog altijd trots op haar jas draagt.

Het was president Woodrow Wilson die op 26 februari 1919 het Grand Canyon National Park officieel oprichtte. Vandaag trekt het natuurwonder meer dan zes miljoen bezoekers per jaar.