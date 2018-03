Dochter Turkse zakenman komt om het leven bij vliegtuigcrash na luxe vrijgezellenfeestje in Dubai IB/Redactie

12 maart 2018

02u30

Bron: AD, Belga 1 Een groep Turkse vriendinnen die naar Dubai was gevlogen voor een vrijgezellenfeest is met hun privétoestel neergestort in een bergachtig gebied in het zuidwesten van Iran. Niemand overleefde het ongeluk. Een van de slachtoffers was een goede vriendin van de Nederlandse voetbalvrouw Yolanthe Sneijder-Cabau.

👰🏼👰🏼👰🏼 #bettertogether #minasbachelorette Een foto die is geplaatst door null (@mina_basharan) op 11 mrt 2018 om 20:29 CET

De 28-jarige Turkse Mina Basaran (zie foto boven) zou volgende maand in Istanboel in het huwelijk treden. De vrouw en haar vriendinnen vlogen na het vrijgezellenfeest in Dubai met een privétoestel van de Basaran Holding, het bedrijf van de steenrijke vader van Mina, terug naar Istanboel. Het toestel kwam boven een bergachtig gebied in het zuidwesten van Iran in slecht weer terecht en vloog tegen een berg.

UPDATE: Bombardier CL600 Challenger 604 TC-TRB crashed into mountains in SW Iran today en-route Sharjah-Istanbul. Owned by Basaran Investments, it was carrying 8 passengers & 3 crew. Rescue teams are trying to locate the wreckage. pic.twitter.com/irUPZXtWCL Airport Webcams(@ AirportWebcams) link

Volgens ooggetuigen zouden er vlammen uit de motoren van het vliegtuig zijn gekomen voordat het crashte. Het toestel brandde volledig uit. Naast de acht vriendinnen waren er nog drie bemanningsleden aan boord.

Op de foto hieronder genieten de vrouwen nog nietsvermoedend van hun weekendje Dubai:

💃🏼💃🏼💃🏼 #minasbachelorette #bettertogether @buguniform Een foto die is geplaatst door null (@minabasaran) op 10 mrt 2018 om 15:13 CET

"Intens verdrietig"

De Nederlandse voetbalvrouw Yolanthe Sneijder-Cabau leerde Mina Basaran kennen toen ze zelf in Turkije woonde in de tijd dat Wesley Sneijder voor Galatasaray voetbalde. ”Het is met geen pen te beschrijven hoe intens verdrietig ik ben. Ik wil niet eens geloven dat ik dit bericht nu echt aan het schrijven ben'', zo schrijft ze op Instagram. “Mina, mijn lieve engel, ik zal je missen.''