Dochter Trump: “Er is geen verband tussen e-mailschandaal Hillary Clinton en mijn situatie” ttr

28 november 2018

15u32

Bron: reuters, ABC News, USA Today 0 Ivanka Trump, de dochter en adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, verdedigt zich in een interview met ABC News, nadat vorige week bekend raakte dat ze “honderden” mails over overheidszaken verstuurde met haar persoonlijk e-mailadres. “Er is geen verband tussen deze situatie en het e-mailschandaal van Hillary Clinton”, benadrukte Ivanka Trump.

Volgens een rapport van The Washington Post, dat vorige week verscheen, verstuurde Ivanka in 2017 mails naar haar assistenten, medewerkers in het Witte Huis en kabinetsmedewerkers. De eerste e-mail zou begin 2017 verzonden zijn, nog voor Ivanka officieel aan de slag ging als adviseur in het Witte Huis, maar ook daarna bleef de vrouw het persoonlijke e-mailadres gebruiken voor overheidszaken.

In veel gevallen overtrad ze daarmee de Amerikaanse federale regels van de “Presidential Records Act”, die zegt dat zo goed als alle communicatie van het personeel in het Witte Huis bewaard moet worden. Volgens die wet is het gebruik van een persoonlijk e-mailadres weliswaar toegelaten, maar enkel indien een kopie van de verstuurde berichten wordt doorgestuurd naar een officieel account binnen twintig dagen. Uit het rapport bleek dat dit niet gebeurde, iets wat Ivanka Trump ontkent in het interview met ABC News.

Hillary Clinton

“Al mijn e-mails worden correct gearchiveerd. Bovendien bevatten ze geen vertrouwelijke informatie, zoals wordt beweerd in verschillende media”, aldus Trumps dochter. Volgens Ivanka is er “geen enkel verband tussen deze situatie en het e-mailschandaal van Hillary Clinton”. “Ik verwijderde geen mails”, zei Ivanka.

In maart 2015 ontstond een grote hetze nadat uitgekomen was dat Clinton een onbeveiligde server had gebruikt voor haar mailverkeer over overheidszaken. En hoewel Clinton zich niet moest verdedigen voor de rechter na grondig FBI-onderzoek, maakte Trump gretig van de heisa gebruik tijdens en na de verkiezingscampagne.

Volgens de woordvoerder van Ivanka’s advocaat was ze niet op de hoogte van de strikte regels toen ze het persoonlijke e-mailadres gebruikte. De parallel met “Crooked Clinton” is daarnaast vergezocht, volgens hem. “Ivanka Trump gebruikte immers nooit een persoonlijke server in haar huis of op kantoor en verspreidde via het persoonlijke e-mailadres nooit vertrouwelijke informatie”.

Ook de Amerikaanse president verdedigde zijn dochter. “Ik onderzocht de zaak. Mijn dochter leefde alle regels na”, aldus Trump.

Soms ben ik het ronduit oneens met mijn vader Ivanka Trump

Band met vader

In het interview met ABC News sprak Ivanka ook over de band met haar vader. “Hij is niet alleen mijn vader, maar ook mijn baas. Een van de redenen waarom ik zo’n goede relatie met hem heb, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak, is omdat ik altijd openhartig tegen hem ben”, zei ze.

Trumps dochter geeft toe dat ze het niet altijd eens is met de ideeën van haar vader. “Soms ben ik het gewoon ronduit oneens met hem”, klonk het. Ze verwees onder meer naar het immigratiebeleid van de Amerikaanse president. “Ik ben het eens met hem dat we onze grenzen goed moeten beveiligen, maar het is hartverscheurend om de beelden van vluchtelingen aan de Mexicaanse grens te zien. Al moeten we ook beseffen dat niet alle vluchtelingen even onschuldig zijn.”