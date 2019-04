Dochter smeekt sjeik om vrijlating van haar moeder die vastzit in Dubai voor beledigende ‘paard-posts’ op Facebook jv

09 april 2019

11u49

Bron: Telegraph 3 De Britse Laleh Shahravesh (55) kon het niet verkroppen dat haar Portugese ex al snel na hun breuk hertrouwde en noemde zijn nieuwe vlam op Facebook tot tweemaal toe een “paard”. Dat was drie jaar geleden, maar op 10 maart werd ze daarvoor samen met haar dochter Paris (14) in Dubai aangehouden. Shahravesh riskeert twee jaar cel en een boete van 58.000 euro. Paris smeekt de sjeik nu om haar mama naar het Verenigd Koninkrijk te laten terugkeren.

Shahravesh, uit Richmond bij Londen, was in Dubai voor de begrafenis van haar ex-man, Pedro, de vader van haar dochter Paris. Drie jaar geleden had ze Pedro verwenst op Facebook, omdat hij zo snel na hun huwelijksbreuk hertrouwd was. “Ik hoop dat je er rap onder ligt, idioot. Je verliet me voor dit paard”, schreef Shahravesh in 2016 als commentaar. Pedro stierf vorige maand ook écht op jonge leeftijd. Hij was maar 51 en overleed na een hartaanval.

Voor zijn begrafenis een week later reisde Shahravesh met hun veertienjarige dochter af naar Dubai. Op de luchthaven werden ze allebei twaalf uur vastgehouden in verband met de Facebookposts uit 2016. Uiteindelijk werd het paspoort van Shahravesh in beslag genomen en moest Paris alleen terugreizen naar Engeland. Daar heeft ze nu een brief geschreven voor sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, die het in Dubai voor het zeggen heeft. Paris vraagt hem daarin haar moeder terug te laten keren naar het Verenigd Koninkrijk. “Ik heb haar nu al 23 dagen niet meer gezien, en elke dag heb ik minder hoop dat ze nog ooit terugkomt.” Over de perikelen op de luchthaven schrijft ze: “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe bang ik was. Ik had een week eerder net mijn vader verloren en moest mij nu zorgen maken om ook mijn moeder te verliezen.”

Scheidingspapieren

Shahravesh was 18 jaar getrouwd met Pedro. Het koppel woonde acht maanden samen in Dubai, waar Pedro werkte, tot Shahravesh alleen met hun dochter terugkeerde naar Engeland. Een paar maanden later kreeg ze totaal onverwacht de scheidingspapieren van haar man in Dubai in de brievenbus. Op Facebook zag ze dat Pedro hertrouwd was. Ze slingerde hem en zijn kersverse Tunesische echtgenote, Samah Al Hammadi (42), verwijten naar het hoofd op de sociaalnetwerksite. Die laatste rapporteerde dat, met het bekende gevolg drie jaar later.

Donderdag zou Shahravesh opnieuw voor de rechter verschijnen. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact opgenomen met de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten, dat een uiterst strenge wetgeving rond cybercriminaliteit kent, om de zaak op te lossen. Zover is het nog niet.