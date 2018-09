Dochter McCain haalt uit naar Trump op begrafenis, president niet aanwezig op uitdrukkelijke vraag van John McCain Jolien Lelièvre

01 september 2018

17u11

Bron: VTM NIEUWS 37 Een week na de dood van de Republikeinse senator John McCain is in de Amerikaanse hoofdstad Washington de officiële rouwplechtigheid gehouden. Ex-presidenten en politieke tegenstanders Barack Obama en George W. Bush spraken op de dienst in de Washington National Cathedral. Huidig president Donald Trump was niet aanwezig, wél zijn dochter Ivanka.

"Amerika was altijd al groot"

Een opvallend moment op de begrafenis van McCain: zijn dochter sneerde naar president Trump tijdens haar toespraak. "Het Amerika van John McCain moest niet opnieuw groot gemaakt worden, Amerika was altijd al groot", zei Meghan McCain, duidelijk verwijzend naar de 'Make Amerika Great Again'-slogan van Trump. De steek naar de huidige president werd onthaald op een luid applaus.

John McCain overleed vorige week. Zijn uitdrukkelijke wens was dat de huidige president niet aanwezig zou zijn op zijn begrafenis. De twee lagen vaak in de clinch en Trump beledigde McCain meermaals. Ivanka Trump en haar man Jared Kushner waren wel aanwezig op de uitvaartplechtigheid. Ex-presidenten Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama waren wél aanwezig op de begrafenis.

"Een van de mooiste geschenken is de vriendschap van John McCain"

Opvallend Obama en George W. Bush hielden een toespraak op de begrafenis. Ook dit gebeurde op vraag van McCain zelf. Nochtans waren Obama en Bush tegenstanders van McCain. Bush haalde in 2000 de nominatie van de Republikeinse partij binnen, ten koste van McCain. Acht jaar later werd hij wel door de Republikeinen als kandidaat naar voren geschoven. Maar in de finale strijd om het Witte Huis moest McCain, die opkwam met de oerconservatieve runningmate Sarah Palin, het onderspit delven tegen Obama.

De twee gewezen Amerikaanse presidenten - George W. Bush (2001-2009) en Barack Obama (2009-2017) - hebben tijdens de rouwplechtigheid in de Washington National Cathedral eer betuigd aan John McCain. "Hij heeft betere presidenten van ons gemaakt", verklaarde Obama.

"President Bush en ikzelf bevinden zich onder de weinige gelukkigen die op het hoogste politieke niveau de strijd mochten aangaan met John", liet Obama optekenen. "Hij heeft betere presidenten van ons gemaakt, net zoals hij de Senaat en het land beter heeft gemaakt." Obama gaf tijdens zijn speech ook toe dat hij soms grondig van mening verschilde met McCain. "Maar we hebben nooit betwijfeld dat we in hetzelfde team zaten."

Partijgenoot George W. Bush noemde McCain een "eerbare" politicus. "Hij erkende altijd dat zijn tegenstanders nog altijd landgenoten en mensen waren", deelde hij mee. Bush sprak ook over McCains afkeer voor haat. Hij loofde dat de overleden senator het opnam voor de kleine man en "sprak voor vergeten mensen, op vergeten plaatsen".

Heel wat Amerikaanse politici hebben de voorbije week de verdienste onderstreept van McCain, die vorige week zaterdag op 81-jarige leeftijd overleed aan een hersentumor. Tijdens een plechtigheid die gisteren plaatsvond in het Capitool, had ook vicepresident Mike Pence eer betoond aan de overleden Senator.

De rouwplechtigheid werd bijgewoond door meer dan 3.000 mensen, onder wie politici uit binnen- en buitenland. De opvallendste afwezige is, zoals aangekondigd, huidig Amerikaans president Donald Trump. Hij bevond zich tijdens de ceremonie op een golfterrein in de naburige staat Virginia.



Volgens de Amerikaanse media zou McCain zelf gewenst hebben dat Trump niet naar de afscheidsplechtigheid kwam. Binnen de Republikeinse partij McCain was een van de scherpste critici van Trump.

Morgen wordt McCain met militaire eer begraven op het terrein van de Marineacademie in Annapolis, in de deelstaat Maryland.