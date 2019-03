Dochter laat hoogbejaarde vader (96) creperen in huis met 700 ratten mvdb

Bron: AP 1 Een hoogbejaarde man (96) die in erbarmelijke omstandigheden moest overleven is donderdag door de politie in het Californische Ojai in veiligheid gebracht. In zijn huis vol fecaliën en afval leefden naast enkele huisdieren naar schatting 700 ratten. Dochter Catherine Ann Vandermaesen (65) is opgepakt en zit in de cel. Ze liet haar vader geheel aan zijn lot over.

De vrouw weigerde vorige woensdag enkele gemeenteambtenaren van de welzijnsdienst de toegang toen ze de landelijk gelegen woning wilden betreden. De groep keerde ‘s anderendaags terug, ditmaal onder begeleiding van de politie.



De agenten wisten niet wat ze zagen toen ze het huis binnengingen. Het krioelde er van de ratten en overal lagen sporen van stoelgang en urine. In de kamers vol huisvuil werden acht honden, twee konijnen, een kat, een papegaai en 55 ratten meegenomen. Geschat wordt dat er tot zevenhonderd ratten in en rond het huis leefden. Ook de oudere zus (74) van Catherine Ann Vandermaesen werd in een ambulance afgevoerd. De politie beschouwt de zus eerder als slachtoffer dan als verdachte.



De negentiger is aan een rolstoel gekluisterd. Zijn dochter heeft hem moedwillig verwaarloosd waardoor zijn gezondheid danig is achteruitgegaan, luidt het in de aanklacht. Ook de huisdieren waren er erg aan toe, Vandermaesen wordt daardoor ook vervolgd voor dierenverwaarlozing. Het gemeentebestuur van Ojai heeft de woning onbewoonbaar verklaard.