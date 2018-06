Dochter Himmler werkte voor West-Duitse inlichtingendienst mvdb

29 juni 2018

19u07

Bron: Bild 4 Haar vader was een van de hoofdverantwoordelijken van de Holocaust en daarmee een van de grootste WOII-oorlogsmisdadigers, toch kon Gudrun Burwitz, de dochter van nazi-leider Heinrich Himmmler (1900-1945), in de jaren zestig aan de slag bij de Bundesnachrichtendienst (BND), de toenmalige West-Duitse inlichtingendienst. Dat bevestigt historicus Bodo Hechelhammer aan de krant Bild.

Burwitz was actief als secretaresse tussen 1961 en najaar 1963. De inlichtingendienst werd toen geleid door Reinhard Gehlen, zelf een oud-nazi. Zijn dienst hield zich bezig met buitenlandse spionage-activiteiten. Burwitz vetrok toen de BND haar beleid inzake personeel met een nazi-verleden drastisch wijzigde.

De vouw die in mei op 88-jarige leeftijd overleed in haar woonplaats nabij München, heeft nooit afstand genomen van de misdaden van haar vader. Tot op hoge leeftijd was Burwitz actief in neonazistiche kringen.

Heinrich Himmler benam zich van het leven na zijn arrestatie door een Britse legereenheid.

