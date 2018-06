Dochter Brigitte Macron over relatie van haar moeder (65) met Franse president (40): "Liefde is... zij twee" Joeri Vlemings

14 juni 2018

10u08

Bron: France 3 64 Het is nooit een vanzelfsprekende liefdesrelatie geweest, die tussen Emmanuel Macron en Brigitte Trogneux. Zij was zijn lerares, én bijna 25 jaar ouder. Dat is ze nog altijd, maar inmiddels is ze ook Frankrijks première dame, als echtgenote van de president. Haar nu 34-jarige dochter Tiphaine Auzière sprak over de veelbesproken relatie in een tv-documentaire. Vol lof: "Als ik mijn idee over de liefde moet geven, dan die tussen Emmanuel en mama".

Tiphaine Auzière was negen toen haar moeder in 1993 viel voor een vijftienjarige leerling op haar school, Emmanuel Macron. Op het 'lycée La Providence' in Amiens zat hij in de klas van Tiphaines oudere zus, Laurence. Op een dag kwam Laurence thuis en vertelde ze over die "maffe gast in de klas die alles over alles wist". Op zijn zestiende verklaarde Emmanuel Macron openlijk zijn liefde voor lerares Brigitte Trogneux, helemaal opengebloeid tijdens haar theaterlessen.

De liefde bleek wederzijds, maar was een doorn in het oog van de omgeving. De ouders van Emmanuel belegden een bijeenkomst met de dolverliefde lerares en vroegen haar Emmanuel op z'n minst tot zijn 18 niet meer te zien. "Ik kan niks beloven", antwoordde ze. De rest is geschiedenis.

De jongste dochter van de première dame, Tiphaine, deed gisteren op de Franse televisie in de documentaire 'Brigitte Macron, un roman français' van Virginie Linhart háár verhaal over de relatie tussen haar moeder en haar stiefvader, die nauwelijks enkele jaren ouder is dan Tiphaine zelf. "Ze hadden het zwaar zitten", zei ze. "Het was vrij duidelijk tussen hen, maar erg moeilijk." Desondanks vindt Tiphaine dat ze de scheiding tussen haar moeder en haar vader goed aangepakt hebben, zodat de kinderen "er zo min mogelijk van hebben afgezien". Over de liefde tussen haar mama en de Franse president sprak ze vurig: "Als ze samenzijn, is het alsof de wereld niet bestaat".

Nochtans had Brigitte het zelf ook lastig met het grote leeftijdsverschil van een kwarteeuw. Dat bevestigde Pascale Bourdrel, een vriendin van Emmanuel Macron. "Het vergde veel moed van haar om het op te nemen tegen zijn familie. Soms werd ze voor het eten uitgenodigd en Emmanuel niet." De lerares wou aanvankelijk niet met Macron trouwen. "Ze stond er niet voor te springen", aldus Bourdrel. "'Mijn leeftijd, zijn leeftijd, misschien wil hij kinderen', vertelde ze mij." Bourdrel antwoordde: "Brigitte, je bent gelukkig met hem. Ga voor dat geluk." In de herfst van 2007 trouwden ze in Le Touquet, een jaar na de officiële scheiding van Brigitte Trogneux met haar eerste echtgenoot, André-Louis Auzière. Hij was 29, zij 54. Tijdens zijn toost bedankte Emmanuel Macron ook de kinderen van zijn geliefde, "omdat het voor hen niet makkelijk was".

Brigitte Macron straalt vandaag in haar rol als première dame. Ze is bovendien populairder bij het Franse volk dan haar man. Hun relatie lijkt na al die jaren aanvaard.