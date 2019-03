Dochter (8) waarschijnlijk doodgestoken door vader in Rotterdams ziekenhuis Sandra Don

16 maart 2019

08u52

Bron: AD.nl 4 Agenten hebben een 41-jarige Rotterdammer aangehouden bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. De man uit de Rotterdamse wijk Hoogvliet wordt ervan verdacht zijn 8-jarige dochter om het leven te hebben gebracht, vermoedelijk in het ziekenhuis.

Een ziekenhuis, de plek waar doktoren uit alle macht mensen beter trachten te maken, is gisterenavond waarschijnlijk het toneel geworden van een fatale steekpartij. Een 8-jarig Rotterdams meisje, dat door haar eigen vader is binnengebracht, is vermoedelijk door hem om het leven gebracht.

Reanimatie en spoedoperatie

Doktoren hebben nog geprobeerd het meisje te reanimeren en er is een spoedoperatie gestart, maar het 8-jarige kind bleek niet meer te redden en overleed in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis.

Crisisteam

De man was al eerder in het ziekenhuis, maar was weer weggegaan met zijn dochter. Het crisisteam van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond alarmeerde de politie kort na 20.00 uur omdat zij zich ernstig zorgen maakte over het welzijn van het meisje. Daarop is de politie direct een uitgebreid onderzoek gestart.

De man meldde zichzelf rond 21.30 uur bij het ziekenhuis. Hij vertelde waar zijn dochter in het ziekenhuis lag. Agenten vonden het zwaargewonde meisje. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De verdachte zit vast voor verhoor. De politie en een forensisch team waren met zeker vier busjes aanwezig in het ziekenhuis om onderzoek te verrichten.