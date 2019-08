Dochter (18) van Britse miljonair dood aangetroffen in zwembad na avondje uit op Mallorca ttr

16 augustus 2019

09u43

Bron: The Telegraph, BBC, The Independent 0 buitenland De 18-jarige dochter van een Britse miljonair werd dood aangetroffen in een zwembad na een avondje uit met vrienden op het Spaanse eiland Mallorca. Dat berichten Britse media.

Josie Clacher verbleef in een villa in Alaro op Mallorca met vrienden en familie, onder wie haar moeder Rachel Clacher. Zij is de medeoprichtster van het Britse bedrijf Moneypenny. Het bedrijf, dat meer dan vierhonderd werknemers heeft in het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland en de VS, is naar schatting ongeveer 100 miljoen Britse pond (omgerekend zo’n 109,25 miljoen euro) waard.

De buren verwittigden onmiddellijk de hulpdiensten toen ze dinsdagochtend rond 7 uur geschreeuw hoorden en iemand in het zwembad zagen liggen. Josie werd gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Vrienden getuigden dat ze maandagavond samen met Josie genoten van een avondje uit op Mallorca. Wat er nadien is gebeurd, is voor hen een groot vraagteken.



“De autopsie zal meer duidelijkheid moeten geven over de precieze omstandigheden waarin het meisje stierf”, verklaren de autoriteiten. De resultaten van het onderzoek zijn nog niet bekend.

“We steunen het gezin ter plekke na de dood van Josie Clacher op Mallorca en hebben contact met de Spaanse autoriteiten”, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan The Telegraph.

