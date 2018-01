DNA van 21.500 mannen gevraagd om eindelijk moord op Nederlandse Nicky (11) op te lossen ADN

26 januari 2018

10u52

Bron: Belga 0 Door van 21.500 mannen wangslijm af te nemen, hoopt de Nederlandse politie een doorbraak te bereiken in het onderzoek naar de moord op Nicky Verstappen in 1998. Dat is bekendgemaakt op een persbijeenkomst in Maastricht. Het DNA-onderzoek begint op 24 februari. Deelname is op vrijwillige basis.

De politie neemt wangslijm af van de mannen binnen een bepaalde leeftijdscategorie die nu of in 1998 woonden in de buurt van de Brunssummerheide, waar het elfjarig jongetje werd vermoord. Als iemand familie is van de man wiens sporen zijn gevonden bij het onderzoek naar de moord op Nicky, kan dat uiteindelijk leiden naar de dader.

De elfjarige Nicky werd bijna twintig jaar geleden om het leven gebracht tijdens een jeugdkamp op de Brunssummerheide bij Heerlen, in Nederlands-Limburg. Door uitbreiding van het DNA-verwantschapsonderzoek hoopt de politie eindelijk een spoor te vinden dat leidt naar de dader.

