DNA-test zette het leven van Antonia (24) op z'n kop

06 juli 2019

19u47 11 Haar vader was een Italiaan en haar moeder is Scandinavisch, maar Antonia Picardi wilde meer weten over haar afkomst. En dus ging de Amerikaanse twee jaar geleden overstag voor een online DNA-test. De resultaten zetten haar leven echter op z’n kop.

In mei 2017 liet Antonia zich verleiden tot een goedkope DNA-test op het internet. “Ik vond het grappig om te doen”, vertelt de intussen 24-jarige vrouw in Fabulous Digital. “Ik wist dat mijn vader een Italiaan was. Hij is helaas overleden toen ik vijf jaar was. Mijn moeder is een Scandinavische, maar ik wilde meer weten over mijn afkomst.”

Een aantal weken later ontving Antonia een e-mail met de resultaten. “Het was al laat. Mijn shift zat erop en om 2 uur ‘s nachts was ik in bed nog bezig met m’n gsm, toen plots de e-mail binnenkwam.” Op het eerste zicht leek alles normaal. “Mijn Italiaanse roots via mijn vader werden bevestigd en ik ontdekte dat ik ook Brits, Duits en Iers bloed had.”

In de resultaten werd echter met geen woord gerept over Antonia’s Scandinavische roots, via haar moeder. De jonge vrouw uit Californië stuurde de uitslag diezelfde nacht nog door naar haar moeder, maar lag er verder niet wakker van.

De volgende dag echter vernam Antonia het meest choquerende nieuws van haar leven. Tijdens een bezoek aan haar moeder zei die dat ze haar iets moest vertellen: Antonia was niet haar biologische dochter. Ze was door een andere vrouw op de wereld gezet, omdat de moeder na de geboorte van haar zoon - Antonia’s oudere broer - niet meer zwanger kon geraken, ondanks de grote kinderwens die zij en haar man nog hadden.

Het nieuws sloeg in als een bom bij de toen 22-jarige Antonia. “Ik was compleet in de war en bang. Er was gedurende 22 jaar tegen mij gelogen. Ik wist niet meer wie ik was.” Antonia’s moeder had nooit iets tegen haar gezegd omdat ze niet wilde dat zij zich anders zou voelen. De vrouw wachtte naar eigen zeggen het goeie moment nog af. Ook Antonia’s broer was niet op de hoogte.

Wekenlang zonderde de jonge vrouw zich af om het nieuws te verwerken. Een aantal maanden later zocht ze contact met Melissa, haar biologische moeder. Die ontmoeting verliep erg hartelijk en stilaan nam Antonia de draad van haar oude leven weer op. Ze zocht ook opnieuw toenadering tot haar moeder, de vrouw die haar opvoedde. Intussen bleef ze afspreken met haar biologische moeder.

Twee jaar later is het voor Antonia alsof ze twee moeders heeft. “Ik ben zó blij dat ze beiden in m’n leven zijn”, blikt de Amerikaanse vandaag terug.

