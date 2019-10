DNA-onderzoek in Vietnam na dood van migranten in koelwagen in Essex ADN

27 oktober 2019

21u00

Bron: ANP 0 D e politie in Vietnam heeft DNA afgenomen van familieleden van mensen die vermist zijn sinds 39 migranten dood werden aangetroffen in een vrachtwagen in het Britse Essex. Enkele families die zich zorgen maken over vermiste verwanten zeiden vandaag dat de politie is langsgekomen.

Het gaat om enkele families in de provincie Ha Tinh in het noorden van Vietnam. Gisteren zei de Vietnamese priester Anthony Dang Huu Nam dat onder de omgekomen migranten in de koelwagen vermoedelijk ook migranten uit de provincie Nghe An zaten. De Britse politie had vrijdag al gemeld rekening te houden met Vietnamezen onder de slachtoffers.

Eerder meldde de Britse politie dat de 39 migranten die achter in de koelwagen in Essex werden gevonden Chinezen waren. De Chinese autoriteiten konden dat niet bevestigen. Bovendien doken er steeds meer berichten op over Vietnamezen die zijn omgekomen.