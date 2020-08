DNA gevonden: Fourniret ontvoerde en vermoordde Estelle Mouzin in de Franse Ardennen jv

21 augustus 2020

19u10

Bron: belga 0 Er is erfelijk materiaal van Estelle Mouzin op een matras gevonden, zo heeft de Franse nieuwszender BFMTV op gezag van de advocaat van Monique Olivier gemeld.

Het DNA werd aangetroffen op een matras die in 2003 in beslag is genomen in de woning van de zus van Michel Fourniret in Ville-sur-Lumes in de Franse Ardennen, aldus de raadsman van de ex-vrouw van de seriemoordenaar.

Fourniret bracht ook het Belgische meisje Elisabeth Brichet om.



Volgens Olivier is Fourniret uit de woning van het toenmalige paar in het Belgische Sainte-Custinne vertrokken op de ochtend dat Mouzin verdween. Hij ontvoerde haar naar de woning van zijn zus in Ville-sur-Lumes, waar hij het meisje verkrachtte en wurgde.