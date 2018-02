DNA-afnames van 21.500 mannen in moordzaak Nicky Verstappen gestart: "Doe asjeblieft allemaal mee!" HR

24 februari 2018

12u37

Bron: ANP 1 In het Nederlandse Heibloem is de afname van DNA begonnen in de moordzaak-Nicky Verstappen. In totaal zijn 21.500 mannen uitgenodigd om DNA af te staan. Gehoopt wordt dat het onderzoek leidt tot een oplossing van de zaak. Nicky Verstappen (11) werd twintig jaar geleden op de Brunssummerheide werd vermoord. De dader is nooit gevonden.

De 21.500 mannen zijn uitgenodigd om hun wangslijm te laten afnemen. Al het verzamelde erfelijk materiaal wordt vergeleken met DNA dat is gevonden bij Nicky. Het DNA wordt ingezameld in zes afnamelocaties. In Brunssum zijn 400 mannen opgeroepen, in Landgraaf 14.000, in Heerlen 4.100. In Heibloem worden 400 mannen verwacht, in Kerkrade 600 en elders in Limburg nog eens 1.200. Buiten Limburg kregen bijna 800 mannen een oproep om DNA af te staan. Het gaat daarbij om mannen die indertijd in de buurt van het zomerkamp woonden. Tijdens dat kamp is Nicky om het leven gebracht.

In oktober vorig jaar is al bij 1.500 mannen DNA afgenomen. Dat ging om mannen die bekend waren met de Brunssummerheide, bijvoorbeeld omdat ze er vaak kwamen. Tot nog toe is bij hen volgens de politie geen match gevonden.

De animo in het Noord-Limburgse dorpje Heibloem om mee te doen aan het grote DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak Nicky Verstappen, is groot. Dat bleek uit gesprekken met mensen die zich zaterdagochtend meldden bij het DNA-afnamepunt in gemeenschapshuis De Klokkestoel in Heibloem. Zaterdagochtend was het een komen en gaan van mannen bij de Klokkestoel.

"Dit is een unieke kans om de zaak op te lossen", zegt inwoner Hennie Korten voor de deur van de Klokkestoel. "Dit heeft impact op het hele dorp." Nancy Schroën, inwoonster van Heibloem, kwam een kijkje nemen, hoewel ze zelf als vrouw geen DNA hoeft af te staan. "Ik ben blij dat we deze kans krijgen", zegt ze. "Doe asjeblieft allemaal mee! Iedereen hier in Heibloem wil dat de zaak wordt opgelost!"

Na de moord op Nicky raakte het dorp verscheurd. Niet iedereen was blij met het leed van de ouders van Nicky. Maar dat is nu voorbij, weet Arno Verstappen, vroeger onderwijzer van Nicky, overigens geen familie. "Nicky zat bij mij in groep 5/6 van de basisschool. Een heel gemiddelde leerling, heel normaal. Toen ik hoorde dat hij niet meer terugkwam van het jeugdkamp in 1998, ben ik enorm geschrokken. Ik voel me extra gemotiveerd om DNA af te staan. Ik hoop dat iedereen komt. Iedereen in het dorp wil dat de zaak wordt opgelost!"

Inwoner Robert woonde als kind bij Nicky in de straat en zat bij hem op school. "Ik kende Nicky", vertelt hij. "Iedereen die ik ken in het dorp, doet mee aan dit DNA-onderzoek." Hoe groot de animo in Heibloem is, blijkt als zich een man meldt die geen oproep had gekregen om DNA af te staan. "We houden er rekening mee dat ook mannen komen die niet zijn uitgenodigd", zegt woordvoerder Dick van Gooswilligen van de politie. "Daarvoor is er ruimte."

En wat als er mannen ondanks uitnodiging niet opdagen? Van Gooswilligen ontkent dat ze dan gelijk verdachte zijn. "Dan kijken we in de familielijn. Alleen als dat niet mogelijk is, gaan we zo iemand benaderen."

Peter R. de Vries

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die zich vanaf het begin met de zaak heeft beziggehouden en de familie bijstaat, roept de Limburgers op om allemaal mee te doen aan het onderzoek. ,,Goedemorgen Limburg... ik hoop zó ontzettend dat jullie klaar staan voor #NickyVerstappen... voor zijn ouders Peter en Berthie en zijn 'zusje' Femke. Deze moord moet opgelost worden. Het is nu of nooit. Please, please... do it!", schrijft De Vries op Twitter.