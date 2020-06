Dit Zweedse dorp staat volledig te koop voor 6,5 miljoen euro JOBR

10 juni 2020

11u04 0 Wie er altijd al van gedroomd heeft een eigen dorp te hebben, krijgt hiervoor nu de kans in Zweden. Daar staat een volledig dorp te koop, compleet met kerk, school en hotel. Zelfs een bottelarij om zijn eigen lokale bronwater op de markt te brengen is aanwezig. Dat alles staat nu te koop voor een slordige 6,6 miljoen euro.

Sätra Brunn, dat is hoe het dorp officieel heet, is een schoolvoorbeeld van Zweedse dorpsarchitectuur. Het is gebouwd in de 18de eeuw en werd 320 jaar lang continu gebruikt als kuuroord. Begin jaren 90 kwam het in handen van de huidige eigenaren, maar zij willen het nu kwijt. Het plaatsje is 62 hectare groot en telt meer dan 70 gebouwen, waaronder een gedeclasseerde kerk, een kinderopvang voor 40 kinderen, een conferentiecentrum, restaurant en spa met een zwembad, een fitnessruimte en een sauna. Naast de 62 hectare dorp, krijg je er nog eens 84 hectare bos- en landbouwgebied bovenop. Dat alles voor de prijs van 6,68 miljoen euro.

Uniek

Het dorp wordt al 30 jaar lang onderhouden door 15 buurtbewoners en de huidige eigenaren. Samen staken ze veel tijd in het dorp, maar dat willen ze nu aan anderen overlaten. Volgens Jonas Martinsson, die de verkoop voor Christie’s International Real Estate afhandelt, is het dorp uniek in zijn soort. “Het is een constructie die in de loop der eeuwen is opgebouwd en zich gedurende honderden jaren heeft ontwikkeld”, vertelt hij. “Niemand kan een dorp van deze soort in enkele jaren tijd bouwen.”

Wie interesse heeft in het dorp, kan tot en met 31 mei 2020 een bod uitbrengen.

