Dit Zuid-Koreaans vakantie-eiland heeft witte stranden, vulkanische rotsen en 500 Jemenitische vluchtelingen. Zo kwamen die daar terecht Jeroen Visser

16 november 2018

12u12

Bron: de Volkskrant 0 Niemand wist waar ze vandaan kwamen, of met hoeveel ze waren, maar opeens doken ze in het voorjaar op: honderden Jemenitische mannen in de straten van het Zuid-Koreaanse vakantie-eiland Jeju. En elke dag kwamen er meer bij. “Het was een mysterie.”

Ha Min-kyoung, een 39-jarige muzieklerares, ontfermde zich in het begin over de vluchtelingen. Vorige week opende ze het eerste Arabische restaurant op Jeju. “Het enige wat we in het begin wisten, is dat ze op straat sliepen.”

Het zeshonderdduizend inwoners tellende Jeju is een groot eiland, zo’n 200 kilometer van de zuidkust van Zuid-Korea. Het heeft een vriendelijk klimaat, witte stranden en vulkanische rotsen waar je prachtig kan wandelen. Het eiland staat ook bekend om zijn mandarijnen: de Zuid-Koreaanse president liet deze week nog 200 ton Jeju-mandarijnen naar Noord-Korea verschepen als diplomatiek smeermiddel.

Ooit was Jeju ook dé plek waar Koreaanse stellen op huwelijksreis gingen. Maar tegenwoordig gaan die naar Hawaï en moet het eiland het vooral van buitenlandse toeristen hebben. Om meer internationale vakantiegangers te trekken, trok Jeju in 2002 de visumplicht in voor een heleboel landen. Waaronder Jemen.

Sami al-Baadni, een 23-jarige jongen met bruine krullen en een betoverende glimlach, is een van de 280.000 Jemenieten die in de afgelopen 3,5 jaar de oorlog in hun land ontvluchtten. Hij had vorig jaar net zijn studie Informatica in Sanaa afgerond, toen de lokale Houthi-leider zijn moeder voorhield: “U heeft twee zonen, dus u kunt er één missen voor de strijd. Laat Sami gaan.” De jongen vluchtte naar Oman, waar hij een ticket kocht naar Maleisië, een van de weinige landen waar Jemenieten op een toeristenvisum naar binnen kunnen.

