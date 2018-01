Dit zijn de werkuren van de president: Trump begint laat aan zijn dag en gaat vroeg naar bed avh

Bron: Daily Mirror 2 rv Trump aan het werk in the Oval Office Toen Donald Trump begin vorig jaar aan zijn job als president van de Verenigde Staten begon, beloofde hij dat hij de hardst werkende president in de geschiedenis zou zijn. Maar Trump blijkt erg laat aan zijn werkdag te beginnen. Zo ziet de gemiddelde week van Donald Trump eruit.

Volgens enkele gelekte rapporten begint Donald Trump veel later aan zijn dag dan aan het begin van zijn presidentschap. Nu begint hij om 11.00u te werken, later dan zijn voorgangers George W. Bush, die om 6.45u begon en Obama, die tussen 9.00u en 10.00u begon te werken.

Executive time

Tussen 8.00u en 11.00u last Trump drie uur ‘executive time’ in, waarbij hij tijd voor zichzelf uittrekt, vaak om tv te kijken en te twitteren. ‘Executive time’ vormt zowat de rode draad in Trumps werkweek.

Op dinsdag staat om 11.00u een meeting gepland met stafchef John Kelly, gevolgd door een uurtje executive time en nog een uur lunchtijd in de privé-eetkamer. Nadien volgt nog een uur en een kwart executive time, gevolgd door een vergadering van drie kwartier met veiligheidsadvideur H.R. McMaster. Voor hij zijn laatste meeting van de dag heeft om 15.45u met personeelschef Johnny DeStefano, plant Trump eerst nog een kwartiertje executive time in. Om 16.15u zit de officiële werkdag erop

De andere weekdagen zien er ongeveer hetzelfde uit, behalve wanneer de president in het buitenland vertoeft, dan duren de werkdagen langer.

"Harde werker"

Sara Huckabee, de persverantwoordelijke van het Witte Huis, heeft intussen gereageerd op het nieuwe rapport. Zij benadrukt dat Trump druk bezig is tijdens zijn executive time. “Hij belt met medewerkers en buitenlandse leiders tijdens die uren.”

“De president is een van de hardste werkers die ik ooit heb gezien. Hij klopt lange uren en dagen, bijna het hele jaar lang”, gaat Huckabee verder. “Veel mensen zouden willen dat hij wat gas zou terugnemen, omdat ze hem vaak niet kunnen volgen.”

Vorige week verscheen ‘Fire and Fury’, een controversieel boek over de president van de hand van Michael Wolff, die een heel negatief beeld van Trump schetst. In het boek staat onder andere dat de president graag om 18.30u in bed kruipt om tv te kijken en een cheeseburger te eten.