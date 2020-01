Dit zijn dé verhalen die Australiërs raken: van hond die kudde schapen redt tot uitgeputte brandweerman KVE

07 januari 2020

12u24

Bron: Metro, Daily Mail, Instagram, Facebook 4 De bosbranden mogen dan zowat alles op hun weg verwoesten, toch zijn er ook pakkende verhalen met een happy end die de Australiërs een sprankeltje hoop geven én moed om er volop tegenaan te blijven gaan. Zo wist een onverschrokken bordercollie een hele kudde schapen in veiligheid te brengen. Een foto die een vrouw postte van haar uitgeputte vader na twaalf uur onophoudelijk blussen, laat niemand onberoerd. Dit zijn dé verhalen die de Australiërs raken.

Laten we beginnen met de heldendaad van hond Patsy. De viervoeter verzamelde in allerijl alle schapen samen met een landbouwer toen het vuur razendsnel naderbij kwam in het plaatsje Corryong in deelstaat Victoria. De bordercollie leidde de dieren naar een veilig onderkomen terwijl haar baasje tegen de vuurzee bleef vechten.

Dankzij de onvermoeibare inzet van schrandere Patsy en haar baasje werden quasi alle schapen van een gewisse dood gered. Ook de hooibalen, schuren en de boerderij zelf konden uiteindelijk gevrijwaard worden.

Het was Cath Hill die op sociale media enkele foto’s deelde van de ‘wonderhond’ van haar broer. We zien Patsy poseren op het veld met de schapen en een vuurhaard op de achtergrond.

Cath vertelde dat haar broer nog steeds tegen de bosbranden aan het vechten is. Wellicht zal het vuur nog wekenlang branden in de buurt van Corryong. “Het lijkt wel Armageddon. Iedereen doet er alles aan om de dieren te redden. Daarnaast zijn er nog de onfortuinlijke mensen die enkel nog de kleren hebben die ze dragen.”

Enkele koelere dagen brachten wat verlichting waardoor de brandweer de bosbranden onder controle kreeg. Maar vanaf donderdag zou de temperatuur weer stijgen en de wind harder gaan waaien. En Patsy blijft ondertussen verder waken over haar kudde.

Ook in deelstaat New South Wales krijgen de bewoners het hard te verduren en wordt met man en macht gevochten tegen het vuur. Jenna O’Keeffe postte een foto van haar geliefde vader terwijl hij even lag te slapen in de voortuin nadat hij twaalf uur aan een stuk had zitten blussen.

“Dit is een foto van mijn vader die vijf minuten heeft geslapen in onze voortuin, terwijl mijn broer bleef waken over de vuurzee nabij onze boerderij. Mijn vader rustte even uit nadat hij tien dagen op rij en telkens twaalf uur aan een stuk tegen het vuur had gevochten als vrijwilliger bij de lokale brandweer”, schreef O’Keeffe.

“Mijn familieleden vechten al meer dan een maand non-stop tegen deze branden. Ze zijn moe en hun lichaam doet pijn.”

O’Keeffe vertelde dat haar vader het uiteindelijk zondag erg moeilijk kreeg nadat hij tien dagen lang had gestreden. “Ik hoorde mijn vader zachtjes huilen. En toen zei hij: ‘Jen ik heb zoiets nog nooit gezien, het houdt gewoon nooit op’.”

De vrouw spoort mensen aan om niet te berusten en de moed niet te laten zakken. “Raak niet verstrikt in alle negativiteit, de politiek, het nieuws op Facebook, het drama!” zei ze. “Australië staat in brand en er zijn dappere mensen in het hele land die dag in dag uit vrijwillig blijven vechten om onze levens en huizen te redden.”

