Dit zijn de slachtoffers van de schietpartij in de Californische school

16 november 2019

22u10

Bron: CBS Los Angeles, People, Insider 6 buitenland De identiteit van de twee slachtoffers die donderdag werden doodgeschoten door de 16-jarige Nathaniel Berhow is bekend. Het gaat om de 14-jarige Dominic Blackwell en de 15-jarige Gracie Anne Muehlberger. Bij de schietpartij op de middelbare school nabij Los Angeles raakten ook drie andere leerlingen gewond. De dader, die zichzelf een kogel door het hoofd schoot, is gisteren bezweken aan zijn verwondingen.

Op het crowdfundingplatform GoFundMe werd een pagina opgericht om beide slachtoffers van de schietpartij op de Saugus de Santa Clarita High School te gedenken. In een bericht op de website laten de ouders van Gracie weten dat ze in shock zijn. “Ze bracht licht in ons leven”, klinkt het. “Ze was levendig, grappig en loyaal. Onze Assepoester, de dochter waarvan we altijd gedroomd hebben en onze beste vriendin. Er zijn geen woorden voor het gemis.”

Dominic wordt beschreven als “een stralende persoonlijkheid, bekend om zijn genereuze glimlach en zijn warme hart”. “Zijn drie broers zullen hun grote broer ontzettend missen”, staat op de pagina te lezen. Enkele buurtbewoners vertelden aan CBS Los Angeles dat de tienerjongen uit een “ongelooflijk liefdevolle familie komt”. “Dit is erg traumatisch voor onze buurt", vertelt Dave Lyznick, een buurman van de familie Blackwell.

Ook Anthony Martinez laat op sociale media weten dat hij zijn goede vriend Dominic erg mist. Anthony en Dominic speelden in hetzelfde voetbalteam. “Ik blijf voortdurend aan hem denken”, zegt de tienerjongen. “Ik ben niet alleen een teamgenoot kwijt, maar ook een broer. Dit is zo onwezenlijk. Ik wou dat ik je grote glimlach nog elke dag kon zien. Ik hou van je”.

De 16-jarige schutter, Nathaniel Berhow, raakte ook drie andere leerlingen tijdens zijn gruweldaad. Twee meisjes (van 14 en 15 jaar) werden in de buikstreek geraakt. Zij zijn geopereerd in een ziekenhuis en maken het inmiddels naar omstandigheden goed. Een 14-jarige jongen is behandeld in een ziekenhuis en mocht daarna naar huis.

Dader

Volgens de politie had Nathaniel de schietpartij zorgvuldig gepland. “Het leek willekeurig, maar hij wist duidelijk hoe hij met een vuurwapen moest omgaan”, klonk het tijdens een persconferentie. Er is geen dagboek, manifest of brief gevonden die de jongen voor zijn daad heeft achtergelaten. Maar toch, gezien de manier waarop hij zijn wapen hanteerde, zijn schoten telde en de laatste kogel voor zichzelf bewaarde wijzen er volgens de politie op dat de jongen een plan had.

Zijn moeder zette Nathaniel ‘s ochtends op zijn verjaardag nietsvermoedend af aan de schoolpoort. Hij liep het terrein op, liet zijn rugzak vallen en pakte zijn wapen. Rond 7.30 uur begon hij om zich heen te schieten. Na slechts zestien tellen stopte het schieten. Nathaniel raakte vijf jongeren en schoot daarna zichzelf door zijn hoofd. Hij bezweek gisteren in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Tyler Nilson, een klasgenoot van de dader, vertelt dat hij dit nooit van Nathaniel had verwacht. “Ik schaam me tot op zekere hoogte dat ik hem niet beter kende. We waren niet supergoed met elkaar bevriend”, getuigt hij aan Insider. “We reageren allemaal vol ongeloof. Hij kwam niet over als een eenzaat of een agressief type. Ik had nooit durven denken dat hij zo’n gruweldaad zou plegen.”

De politie onderzoekt de zaak verder. Voorlopig is het nog gissen naar de motieven van de dader.