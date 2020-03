Dit zijn de quarantainemaatregelen die de 60 miljoen Italianen moeten naleven mvdb

10 maart 2020

09u29

Bron: Reuters 18 De iets meer dan 60 miljoen Italianen op het vasteland, Sardinië en Sicilië ontwaken in een grotendeels stilgevallen land. Premier Giuseppe Conte kondigde gisteravond aan dat de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden zijn uitgebreid tot het hele land. Iedereen moet zoveel mogelijk thuisblijven, raadt de regeringsleider met aandrang aan.

Hieronder vindt u een lijst van alle quarantainemaatregelen die de Italianen moeten naleven:

- De Italianen mogen enkel de woning verlaten om naar het werk te pendelen, een apotheek of arts te bezoeken of eten en drank te kopen

- Alle Italiaanse scholen en universiteiten blijven zeker een kleine drie weken dicht tot 3 april.

- Automobilisten worden bij wegversperringen aan de kant gezet en krijgen de vraag waar ze precies naartoe rijden.

- Wie zijn/haar temperatuur meet en vaststelt dat hij/zij meer dan 37,5 graden Celsius koorts heeft, moet onherroepelijk binnen blijven.

- Supermarkten blijven open, maar klanten mogen maar met mondjesmaat naar binnen. Bij het aanschuiven aan de kassa’s moeten klanten een meter afstand houden.

- De politie controleert de temperatuur van treinreizigers.

- Bioscopen, theaters, concertzalen en musea sluiten tijdelijk de deuren. Net als zwembaden, fitnesscentra, skigebieden, kuuroorden, recreatiecentra, dancings, dansscholen, wedkantoren en kroegen.

- Koffiebars en restaurants zijn wel nog open, op voorwaarde dat klanten minstens een meter afstand van elkaar bewaren. De openingsuren worden aangepast: om ten laatste 18 uur moeten horecazaken onherroepelijk de deuren sluiten. Terug openen mag pas ‘s anderendaags om zes uur ‘s ochtends. Van zes tot zes, dus.

- Grote winkelcentra mogen in de week openblijven, maar moeten in het weekend sluiten.

- Alle religieuze activiteiten en commerciële beurzen kunnen niet doorgaan.

- Huwelijken en zelfs begrafenissen moeten uitgesteld worden.

- Alle sportactiviteiten, inclusief alle voetbalwedstrijden in de Serie A, worden afgelast.

- Overtreders riskeren drie maanden celstraf of een boete van 200 euro.

Premier Conte trof amper twee dagen geleden vergaande noodmaatregelen in de noordelijke regio Lombardije, de brandhaard van de ziekte Covid-19 met de meeste dodelijke slachtoffers, en de nabijgelegen provincies. Nu geldt de ‘lockdown’ voor heel Italië. “Er is geen tijd te verliezen om de verspreiding van het virus in te dammen.”

Volgens de premier is het risico van besmetting met het gevreesde longvirus, waartegen nog geen vaccinatie bestaat, groot van noord tot zuid.

Italië kampt met een snel stijgend aantal coronaslachtoffers. Inmiddels nadert het aantal geregistreerde besmettingsgevallen de 10.000, tot dusver zijn 463 personen overleden. Daartegenover staat dat ook 724 patiënten genezen zijn verklaard.