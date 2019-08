Dit zijn de duurste lage-emissiezones in Europa: boetes tot wel 2700 euro ESC

08 augustus 2019

14u00

Bron: AD.nl 2 Buitenland Wie een lage-emissiezone in rijdt met een auto die daar niet welkom is, riskeert een flinke boete. De website Green-Zones deed onderzoek naar diverse plekken in Europa en wat blijkt? De bekeuring kan zelfs oplopen tot 2.700 euro.

Volgens het onderzoek van Green-Zones levert het onwettig binnenrijden van een lage-emissiezone in Denemarken de hoogste boete op. Sinds 2008 moeten voertuigen die daar bepaalde gebieden binnenrijden voorzien zijn van een sticker, die aangeeft in welke uitstootklasse de auto valt. Zo mogen voertuigen die niet aan de Euro 4-emissienorm voldoen onder meer steden als Kopenhagen en Aalborg niet in.

Wie die regel negeert en met zo’n auto toch de Deense lage-emissiezone in rijdt, riskeert een boete tot 2.700 euro. Bovendien mogen de autoriteiten het voertuig in beslag nemen tot de boete is betaald.

Oostenrijk: 2.000 euro

In Oostenrijk en Groot-Brittannië liggen de prijzen lager dan in Denemarken, maar ook daar kan een boetebedrag voor het negeren van een gebiedsverbod al snel stijgen tot 2.000 euro. In die landen hangt de toestemming af van de Euro-norm, het type en het gewicht van de auto.

Frankrijk: weersafhankelijk

Ook Frankrijk begint fanatieker te worden met haar lage-emissiezones. De boetes zijn vergelijkbaar met die in bijvoorbeeld Engeland, maar in bijvoorbeeld Parijs is het slim om rekening te houden met tijdelijke lage-emissiezones. Deze kan de overheid bijvoorbeeld instellen zodra de weersomstandigheden daarom vragen: bij heet weer geldt dan een inrijverbod om smog tegen te gaan, terwijl je er een dag eerder nog zonder problemen naar binnen mocht. Altijd goed opletten, dus!

België: aanmelden

De minst zware boetes gelden in België, waar voorlopig alleen in Antwerpen en Brussel een lage-emissiezone bestaat. Vanaf 1 januari 2020 wordt dat lijstje aangevuld met de stad Gent. Opvallend is wel dat alle voertuigen die niet op Belgisch of Nederlands kenteken staan zich vooraf moeten registreren en zich aan de regels van de zone moeten houden. Doen buitenlandse bezoekers dat niet, riskeren zij een boete van 350 euro.

Er zijn zoveel regels en plekken waar een boete op de loer ligt, dat het raadzaam is om je goed voor te bereiden voordat je naar het buitenland gaat. Handig is dus om de website green-zones.eu te bezoeken: daar staan alle regels op een rijtje en kun je een speciale app voor toeristen vinden.