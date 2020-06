Dit zijn de drie slachtoffers van de steekpartij in Reading ADN

23 juni 2020

12u11

Bron: BBC, The Guardian, Sky News 0 De drie dodelijke slachtoffers van de vermoedelijke terreuraanval zaterdagavond in de Britse stad Reading zijn geïdentificeerd. Het gaat om drie vrienden. Ze stierven toen een 25-jarige man van Libische afkomst plots met een mes op hen begon in te steken in het park Forbury Gardens. Er raakten ook drie mensen gewond.

Het eerste dodelijke slachtoffer is geïdentificeerd als James Furlong. Hij was een 36-jarige leraar en hoofd van het departement ‘geschiedenis, overheid en politiek’ aan de Holt School in Wokingham, op zo’n 12 kilometer van waar hij werd neergestoken. Meer dan 100 scholieren hielden gisteren twee minuten stilte voor Furlong, als eerbetoon aan de leerkracht die volgens de leerlingen “altijd lachte”. Aan de school zelf ligt intussen een zee van bloemen en kaarsen.

Het tweede slachtoffer is de 39-jarige Joe Ritchie-Bennett. Hij kwam origineel uit Philadelphia in de Verenigde Staten, maar woonde al 15 jaar in het Verenigd Koninkrijk. Hij werkte voor een farmaceutisch bedrijf in Reading zelf.



Zijn vader, een gepensioneerde politiechef, beschrijft zijn zoon als “een magneet”. “Hij was geweldig, liefdevol, zorgzaam. Hij bracht mensen echt samen. En iedereen die hem leerde kennen, werd een vriend van hem.” De papa belde vrijdagavond nog met zijn zoon. “Ik sprak hem bijna elke dag. De laatste keer was vrijdag, de dag voor hij vermoord werd… Alles was goed met hem. Hij vertelde over zijn weekendplannen. Hij was enthousiast en blij, zoals hij altijd was over alles wat hij deed.”

David Wails (49) is het derde slachtoffer, zo is zopas bekend geraakt. Hij was een wetenschapper in een groot chemiebedrijf.

De 25-jarige Libische dader, Khairi Saadallah, kon snel na de gruweldaad opgepakt worden op verdenking van meervoudige moord. Hij was al eerder in het vizier gekomen van MI5. De politie gaat verder met het onderzoek en gaat officieel uit van een terreurdaad.