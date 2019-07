Dit zie je ook niet elke dag: Batman crasht in Noord-Franse Tetegem AW

13 juli 2019

21u32

Bron: Belga 6 De inwoners van het Franse Tetegem schrokken zich vandaag een hoedje. Niet alleen kregen ze bezoek van Batman, de superheld botste met zijn Batmobiel tegen een andere wagen. Gelukkig raakte niemand gewond.

Natuurlijk ging het niet om de echte Batman. De Zwitserse Youtube-ster Sébastien Delanney was de bestuurder van de gepimpte Lamborghini. Hij was op weg naar Nederland voor een evenement.



Maar ter hoogte van afrit 63 van de A16, het verlengde in Frankrijk van de E40, botste de Batmobiel omstreeks 16 uur om nog onduidelijke redenen met een andere wagen. Niemand raakte gewond, er was alleen materiële schade.



Beide auto's werden weggetakeld, wat in het geval van de Batmobiel geen fluitje van een cent bleek te zijn. Tot groot jolijt van andere automobilisten.

Une Batmobile victime d’un accident à #Téteghem à la sortie de l’ #A16 https://t.co/ARauDbKaD0 pic.twitter.com/n23Mzh7yQI LA VDN par La Voix du Nord(@ lavoixdunord) link

