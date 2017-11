Dit zei dader New York tijdens verhoor 19u50

Bron: vtmnieuws.be

De dader van de aanslag in Manhattan werd gisterenavond in het ziekenhuis verhoord door de speurders. Door die verklaringen raken steeds meer details bekend. Zo verklaarde Sayfullo Saipov dat hij op Halloween wou toeslaan omdat er dan veel volk op straat was én dat hij zijn truck wou bekleden met IS-vlaggen.