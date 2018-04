Dit weten we voorlopig over de dader van Münster KVE TMA

07 april 2018

20u52

Bron: Bild, dpa, NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung 0 De dader van de aanslag met een bestelwagen in Münster, de 48-jarige Jens R., zou een psychish labiele Duitser zijn. Dat meldt het Duitse persagentschap dpa. Het zou niet gaan om een terreuraanslag.

Jens R. werd volgens de eerste informatie geboren in Sauerland en woonde nabij de plaats waar hij het bloedbad aanrichtte. De woning van de dader zou momenteel doorzocht worden, al is daar geen officiële bevestiging van. Na de aanslag heeft de bestuurder van de bestelwagen zichzelf doodgeschoten.

Volgens NDR, WDR en Süddeutsche Zeitung zou de dader geboren zijn in 1969 en een Duitser zonder migratieachtergrond zijn. Hij kampte in het verleden met psychische problemen. Volgens verschillende media zou hij alleen gehandeld hebben. Maar de berichten van meteen na de aanslag over eventuele medeplichtigen zijn voorlopig nog niet officieel tegengesproken.